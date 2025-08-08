Хронологія війни — день 1262: росіяни запускають "шахеди" та тиснуть під Покровськом

8 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі пʼятниця, 8 серпня 2025 року. Росіяни посилюють тиск на Покровському напрямку у той час, як у світі обговорюють так звані "вигідні умови" від США щодо припинення війни. Минулої доби на фронті сталося 119 бойових зіткнень, з яких 29 під Покровськом.

Як проходить 1262 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 8 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 В Київській області працює протиповітряна оборона.

00:00 Над Україною близько 20 дронів, які летять у напрямку Київської області.

Президент США відповідаючи на питання репортера про дедлайн для кремлівського диктатора сказав, що дія цього терміну "залежатиме від Путіна". Також Трамп додав, що у Білому домі розчаровані ним.

