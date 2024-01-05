Росіяни тиснуть під Авдіївкою, а ЗСУ розширюють плацдарм на лівому березі Херсонщини: що відбувається на фронті (карти)
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Найбільше боїв відбулося на Авдіївському напрямку
Триває 681 день повномасштабної війни з російськими окупантами. За добу 4 січня сталося 59 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки окупантів. Бої йшли біля Синьківки та на схід від Петропавлівки Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки противника. Ворог наступав у районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати росіян, які намагаються оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Минулої доби Сили оборони відбили 16 атак поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак у районах Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Було відбито 7 атак. На Шахтарському та Лиманському напрямках окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника. Бої йшли в районі Роботиного та на північний захід від Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи з позицій. Минулої доби росіяни здійснили 6 безуспішних штурмових дій.
Як повідомляв "Телеграф", російський математик-"пророк" Григорій Кваша вирахував дату закінчення війни в Україні. Його обчислення ґрунтуються на циклічності історичних подій у РФ.