Найбільше боїв відбулося на Авдіївському напрямку

Триває 681 день повномасштабної війни з російськими окупантами. За добу 4 січня сталося 59 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки окупантів. Бої йшли біля Синьківки та на схід від Петропавлівки Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ситуація на Куп’янському напрямку на карті deepstate

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки противника. Ворог наступав у районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Ситуація на Бахмутському напрямку на карті deepstate

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати росіян, які намагаються оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Минулої доби Сили оборони відбили 16 атак поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак у районах Первомайського та Невельського Донецької області.

Ситуація на Авдіївському напрямку на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Було відбито 7 атак. На Шахтарському та Лиманському напрямках окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника. Бої йшли в районі Роботиного та на північний захід від Вербового Запорізької області.

Ситуація на Запорізькому напрямку на карті deepstate

На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи з позицій. Минулої доби росіяни здійснили 6 безуспішних штурмових дій.

Ситуація на лівому березі Херсонщини на карті deepstate

Як повідомляв "Телеграф", російський математик-"пророк" Григорій Кваша вирахував дату закінчення війни в Україні. Його обчислення ґрунтуються на циклічності історичних подій у РФ.