"Залишилося всього нічого": російський математик-"пророк" назвав дату закінчення війни в Україні

Провісник пояснив, чому він назвав саме таку дату

Повномасштабна війна в Україні може закінчитися 2025 року. Обчислення саме цієї дати ґрунтуються на циклічності історичних подій.

Таке передбачення зробив математик-історик Григорій Кваша шляхом обчислення остаточної дати за цифрами, роками та різними подіями. До речі, сам він здивований, чому ще ніхто інший не прийшов до цього раніше за нього.

"Імперський цикл, в якому знаходиться Росія з 1881 року, ідеологічні періоди, або як ми говоримо, "час воювати", настає у кожному 36-річчі на 12 років. Вперше воно настало з 1905 по 1917 рік. Це російсько-японська війна і Перша світова. Дуже важливий момент — наша участь у цій війні закінчилася 1917 року з не дуже зрозумілої причини. Просто Росія 1917 року взяла і пішла", — сказав він.

Далі Кваша зазначив, що до цього потрібно додати 24 роки, разом — 17+24 виходить 41. 1941 — Велика Вітчизняна війна. Потім почалася війна, яка тривала до 1949 року. Потім почалася війна в Кореї, яка йшла рівно до 53 року.

"Додаємо ще 24 роки до 1953 і отримуємо 1977 рік. Знову настає час воювати. І хоча жодних об’єктивних передумов немає, починається війна в Афгані. Цей час воювати йде з 1977 по 1989 рік, і ми знову залишаємо війну без жодних причин. І знову йдемо займатися внутрішніми справами. Додаємо до 1989 ще 24 роки і час настає з 2013 (рік Майдану) рівно по 2025. Тобто залишилося всього нічого", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що боєць "Азова" з позивним "Поляк" сказав, чому Україні потрібна війна ще протягом кількох років.