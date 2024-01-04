"Осталось всего ничего": российский математик-"пророк" назвал дату окончания войны в Украине

Предсказатель объяснил, почему он назвал именно такую дату

Полномасштабная война в Украине может закончиться в 2025 году. Вычисления конкретно этой даты основываются на цикличности исторических событий.

Такое предсказание сделал математик-историк Григорий Кваша путем вычисления окончательной даты по цифрам, годам и разным событиям. К слову, сам он удивлен, почему еще никто другой не пришел к этому раньше него.

"Имперский цикл, в котором находится Россия с 1881 года, идеологические периоды, или как мы говорим, "время воевать", наступает в каждом 36-летии на 12 лет. Первый раз оно наступило с 1905 по 1917 год. Это русско-японская война и Первая мировая. Очень важный момент — наше участие в этой войне закончилось в 1917 году по неочень понятной причине. Просто Россия в 1917 году взяла и ушла", — сказал он.

Далее Кваша отметил, что к этому нужно прибавить 24 года, итого — 17+24 выходит 41. 1941 год — Великая Отечественная война. Затем началась война, которая длилась до 1949. Потом началась война в Корее, которая шла ровно до 53 года.

"Прибавляем еще 24 года к 1953 и получаем 1977 год. Снова наступает время воевать. И хотя никаких объективных предпосылок нет, начинается война в Афгане. Это время воевать идет с 1977 по 1989 год, и мы опять покидаем войну без каких-либо причин. И опять уходим заниматься внутренними делами. Прибавляем к 1989 еще 24 года и время наступает с 2013 (год Майдана) ровно по 2025. То есть, осталось всего ничего", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что боец "Азова" с позывным "Поляк" сказал, почему Украине необходима война еще на протяжении нескольких лет.