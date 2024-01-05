"У нас только одно направление": полковник запаса рассказал, какие территории нужно освободить в первую очередь

Без решения вопроса Юга говорить о каких-либо других операциях совершенно бессмысленно

Первоочередной задачей украинской армии является освобождение южных регионов страны. Без стратегического решения этого вопроса говорить о каком-либо продвижении на Восток невозможно.

Такое заявление сделал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Ни один военный не будет планировать боевые действия, имея угрозу нанесения флангового удара по коммуникациям войск, которые пытаются наступать", — пояснил он.

Полковник запаса ВСУ акцентировал на том, что украинской армии крайне важен Юг и освобождение Крыма, чтобы закрепить свое господство на большей части акватории Черного моря.

Он также акцентировал внимание на том, что освобождение южных областей и полуострова поможет значительно расширить зону наших экономических операций, которые также являются составной частью войны. "Главной составляющей любой войны являются деньги. Поэтому у нас нет направлений – у нас только одно направление. Без решения вопроса Юга говорить о каких-либо других операциях совершенно бессмысленно", — сказал Грабский.

Военный эксперт пояснил, что тактические операции ВСУ, конечно, проводит. Но это все локальные действия. И без развала южного фронта говорить о каких-то других направлениях, по его мнению, совершенно неправильно.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские военные продолжают стойко держать оборону и отбивать атаки. А на Марьинском направлении воины ВСУ сдерживают российских оккупантов возле двух населенных пунктов.