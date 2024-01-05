Зеленський переговорив з Ердоганом: Туреччина запропонувала важливу допомогу і не лише

Турецька сторона заявила, що в Україні має настати світ якнайшвидше

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом. Однією з тем став обмін полоненими між Україною та Росією за посередництва Туреччини.

Подробиці розмови Зеленський озвучив у вечірньому відеозверненні. Глава держави зазначив, що бесіда була змістовною і він висловив подяку владі Туреччини за допомогу у багатьох сферах, особливо оборонній.

"У нас є спільні проєкти — вже успішні, і цього року маємо зробити ще більше для посилення наших держав, наших народів", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що безпека цивільного судноплавства у Чорному морі залежить від двох держав і Україна вдячна Туреччині за підтримку роботи морського експортного коридору. За період його роботи вдалося експортувати понад 14 млн тонн вантажів (приблизно 500 суден).

Крім того, Ердоган та Зеленський обговорили роботу над формулою миру. Український президент запросив представника Туреччини на зустріч у Швейцарії, яка відбудеться на рівні радників. Окремим пунктом формули миру є повернення українських полонених, у тому числі й незаконно депортованих дітей.

"Сьогодні я обговорив це і з президентом Туреччини. Повернення полонених і всіх тих, проти кого репресії на окупованій території, зокрема в Криму. Дуже важливим є посередництво Туреччини, щоб можна було звільнити й кримських татар, і всіх інших, кого утримують у російській неволі", — сказав Володимир Зеленський.

У канцелярії президента Туреччини також опублікували заяву про розмову із Володимиром Зеленським. Реджеп Ердоган запропонував українському президентові своє посередництво у мирних переговорах із Росією.

"Обговорювалися регіональні та глобальні питання, зокрема війна України та Росії. Президент Ердоган заявив, що Туреччина докладає інтенсивних зусиль, щоб зупинити кровопролиття як в Україні, так і на палестинських територіях, і забезпечити постійний мир. Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти на себе роль посередника та провести переговори для забезпечення миру в Україні", — йдеться у повідомленні.

Ердоган наголосив, що дуже важливо, щоб зерновий коридор відновив свою роботу. Президент Туреччини додав, що продовжує дипломатичні контакти із цього приводу. Також він сказав Зеленському, що "в Україні якнайшвидше має бути встановлений режим припинення вогню".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США пообіцяли покарати КНДР та Іран за те, що постачають ракети Росії.