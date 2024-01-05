Зеленский переговорил с Эрдоганом: Турция предложила важную помощь и не только

Турецкая сторона заявила, что в Украине должен наступить мир как можно скорее

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем стал обмен пленными между Украиной и Россией при посредничестве Турции.

Подробности разговора Зеленский озвучил в вечернем видеообращении. Глава государства отметил, что беседа была содержательной и он выразил благодарность властям Турции за помощь во многих сферах, особенно оборонной.

"У нас есть общие проекты — уже успешные, и в этом году должны сделать еще больше для усиления наших государств, наших народов", — отметил Зеленский.

Он также добавил, что безопасность гражданского судоходства в Черном море зависит от двух государств и Украина благодарна Турции за поддержку работы морского экспортного коридора. За период его работы удалось экспортировать свыше 14 млн тонн грузов (примерно 500 судов).

Кроме того, Эрдоган и Зеленский обсудили работу над формулой мира. Украинский президент пригласил представителя Турции на встречу в Швейцарии, которая состоится на уровне советников. Отдельный пункт формулы мира — это возвращение украинских пленных, в том числе и незаконно депортированных детей.

"Сегодня я обсудил это и с президентом Турции. Возвращение пленных и всех тех, против кого репрессии на оккупированной территории, в частности в Крыму. Очень важно посредничество Турции, чтобы можно было освободить и крымских татар, и всех остальных, кого удерживают в российской неволе", — сказал Владимир Зеленский.

В канцелярии президента Турции также опубликовали заявление о разговоре с Владимиром Зеленским. Реджеп Эрдоган предложил украинскому президенту свое посредничество в мирных переговорах с Россией.

"Обсуждались региональные и глобальные вопросы, в частности война Украины и России. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает интенсивные усилия, чтобы остановить кровопролитие как в Украине, так и на палестинских территориях, и обеспечить постоянный мир. Эрдоган заявил, что Турция готова взять на себя роль посредника и провести переговоры для обеспечения мира в Украине", — говорится в сообщении.

Эрдоган подчеркнул, что очень важно, чтобы зерновой коридор возобновил свою работу. Президент Турции добавил, что продолжает дипломатические контакты по этому поводу. Также он сказал Зеленскому, что "в Украине как можно скорее должен быть установлен режим прекращения огня".

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