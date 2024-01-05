Новий рік в окупації: у Мелітополі на дитяче свято заявились Діди Морози з автоматами (фото)

Ворог намагається сформувати у дітей позитивний образ військових РФ

У Будинку культури Залізничників у тимчасово окупованому Мелітополі на захід на честь Нового року прийшли росгвардійці зі зброєю та вручили дітям подарунки. Вони одягли поверх форми костюми Діда Мороза, але все ж таки проглядалися розгрузки та автомати.

Це "привітання" відбувалося у рамках акції "Дід Мороз спеціального призначення", повідомляє "РІА Мелітополь". Головною метою окупантів у костюмах було "подарувати дітям подарунки та гарний настрій".

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Такі дії можна пояснити як спроби сформувати в дітей з окупованого Мелітополя позитивний образ російського військового. Це доводить плани РФ щодо перетворення міста на військове, пише джерело.

Окупанти навіть не позбулися військового екіпірування

Росія не тільки намагається сформувати позитивний образ окупантів у очах дітей, а й викрадає їх. Наприклад, прикриваючись оздоровленням. Всього за три місяці осені 2023 року РФ депортувала понад 10 тисяч дітей. Під час оздоровлення їх піддають пропаганді й нерідко вони зовсім не повертаються додому.

Раніше "Телеграф" писав, що на окупованих територіях українці не можуть отримати медичну допомогу. Окупанти відмовляються лікувати тих, хто не отримав паспорт РФ. Сама ж Росія це цинічно називає "жорсткими заходами".