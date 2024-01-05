Новий рік в окупації: у Мелітополі на дитяче свято заявились Діди Морози з автоматами (фото)
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Ворог намагається сформувати у дітей позитивний образ військових РФ
У Будинку культури Залізничників у тимчасово окупованому Мелітополі на захід на честь Нового року прийшли росгвардійці зі зброєю та вручили дітям подарунки. Вони одягли поверх форми костюми Діда Мороза, але все ж таки проглядалися розгрузки та автомати.
Це "привітання" відбувалося у рамках акції "Дід Мороз спеціального призначення", повідомляє "РІА Мелітополь". Головною метою окупантів у костюмах було "подарувати дітям подарунки та гарний настрій".
Такі дії можна пояснити як спроби сформувати в дітей з окупованого Мелітополя позитивний образ російського військового. Це доводить плани РФ щодо перетворення міста на військове, пише джерело.
Росія не тільки намагається сформувати позитивний образ окупантів у очах дітей, а й викрадає їх. Наприклад, прикриваючись оздоровленням. Всього за три місяці осені 2023 року РФ депортувала понад 10 тисяч дітей. Під час оздоровлення їх піддають пропаганді й нерідко вони зовсім не повертаються додому.
Раніше "Телеграф" писав, що на окупованих територіях українці не можуть отримати медичну допомогу. Окупанти відмовляються лікувати тих, хто не отримав паспорт РФ. Сама ж Росія це цинічно називає "жорсткими заходами".