Окупанти викрали "на оздоровлення" до РФ нечувану кількість українських дітей

Кожен окупований регіон мав свій "план" по депортації

Російські окупанти продовжують депортувати українських дітей у межах так званого "оздоровлення" на території РФ. Лише за минулу осінь росіяни вивезли 10 тисяч неповнолітніх громадян України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що дітей вивозять у дитячі табори, де піддають пропаганді й нерідко взагалі не повертають додому офіційним опікунам.

За інформацією ЦНС, у кожного регіону був "план" щодо вивезення 2,5 тисячі дітей. Направлення на "оздоровлення", які часто не мають реальних підстав, видають лікарі, яких завезли з Росії на окуповані території, аби ті сприяли депортації дітей.

Найбільш кричущим випадком за час примусового вивезення неповнолітніх українців до Росії стала смерть дитини у поїзді Тюмень-Адлер, яка поверталась з цього "оздоровлення". Тоді всіх дітей перевозили в жахливих умовах, а перед поїздкою вакцинували російською "якісною" вакциною від грипу. Як наслідок, більше як 100 неповнолітніх громадян України потрапили у лікарню.

Раніше "Телеграф" писав, що представниця омбудсмана Ірина Суслова розповіла, як рятувати вкрадених росіянами маленьких українців та адаптувати їх до життя на батьківщині.