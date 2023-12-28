Оккупанты похитили "на оздоровление" в РФ неслыханное количество украинских детей

Каждый оккупированный регион имел свой "план" по депортации

Российские оккупанты продолжают депортировать украинских детей в рамках так называемого "оздоровления" на территории РФ. Только за прошлую осень россияне вывезли 10 тысяч несовершеннолетних граждан Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что детей вывозят в детские лагеря, где подвергают пропаганде и нередко вообще не возвращают домой официальным опекунам.

По информации ЦНС, у каждого региона был "план" по вывозу 2,5 тысячи детей. Направления на "оздоровления", часто не имеющие реальных оснований, выдают врачи, которых завезли из России на оккупированные территории, чтобы те способствовали депортации детей.

Наиболее вопиющим случаем за время принудительного вывоза несовершеннолетних украинцев в Россию стала смерть ребенка в поезде Тюмень-Адлер, возвращавшегося из этого "оздоровления". Тогда всех детей перевозили в ужасающих условиях, а перед поездкой вакцинировали российской "качественной" вакциной от гриппа. Как следствие, более 100 несовершеннолетних граждан Украины попали в больницу.

Ранее "Телеграф" писал, что представитель омбудсмана Ирина Суслова рассказала, как спасать украденных россиянами маленьких украинцев и адаптировать их к жизни на родине.