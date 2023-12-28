Россия скрыла это: AP подсчитало количество погибших в оккупации в результате подрыва Каховской ГЭС

Жители оккупированных территорий разговаривали с журналистами на условиях анонимности

Российские оккупанты значительно занизили количество погибших на временно захваченных территориях Украины в результате подрыва Каховской ГЭС. Однако сами россияне заявили, что утонули 59 человек.

Об этом говорится в расследовании агентства Associated Press. Отмечается, что власти РФ отказались давать комментарий журналистам издания.

AP подчеркивает, что количество погибших составляет, по меньшей мере, сотни в одном только в оккупированном Россией городе Олешки. Его население, по оценкам украинских военных, к моменту затопления составило 16 тысяч человек. В то же время издание отмечает, что точное количество погибших в городе и за его пределами может никогда не стать известным, даже если украинские силы вернут территорию и смогут провести расследование на месте.

Журналисты пообщались с тремя медицинскими работниками, которые вели учет погибших в Олешках, одним волонтером, который хоронил тела и сказал, что позже ему угрожала российская полиция, а также двумя украинскими информаторами, которые передавали разведданные из этого района украинской Службе безопасности. Согласно их утверждениям, были вырыты массовые могилы, а неизвестные тела были увезены, и после этого никто их больше не видел.

Агентство отмечает, что российские власти взяли под контроль выдачу свидетельств о смерти. Оккупанты немедленно изымали тела людей, в отношении которых не было заявления от родственников, и не разрешала местным медицинским работникам и волонтерам иметь дело с умершими, угрожая им.

Напомним, по данным Центра национального сопротивления в затопленных Олешках (левобережье Херсонщины) могли погибнуть до 500 человек. Там отмечали, что люди погибли из-за того, что оккупанты отказали в эвакуации тем, кто не имеет российского паспорта.