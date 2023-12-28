Росія приховала це: AP підрахувало кількість загиблих в окупації внаслідок підриву Каховської ГЕС

Жителі окупованих територій говорили з журналістами на умовах анонімності

Російські окупанти значно занизили кількість загиблих на тимчасово захоплених територіях України внаслідок підриву Каховської ГЕС. Проте самі росіяни заявили, що потонули 59 людей.

Про це йдеться в розслідуванні агентства Associated Press. Зазначається, що влада РФ відмовилася давати коментар журналістам видання.

AP підкреслює, що кількість загиблих становить щонайменше сотні в одному лише в окупованому Росією місті Олешки. Його населення, за оцінками українських військових, на момент затоплення становило 16 тисяч осіб. Водночас видання зазначає, що точна кількість загиблих у місті та за його межами може ніколи не бути відома, навіть якщо українські сили повернуть територію та зможуть провести розслідування на місці.

Журналісти поспілкувалися із трьома медичними працівниками, які вели облік загиблих в Олешках, одним волонтером, який ховав тіла та сказав, що пізніше йому погрожувала російська поліція, а також двома українськими інформаторами, які передавали розвіддані з цього району українській Службі безпеки. Згідно з їхніми твердженнями, були вириті масові могили, а невідомі тіла були вивезені, і після цього ніхто їх більше не бачив.

Агентство наголошує, що російська влада взяла під контроль видачу свідоцтв про смерть. Окупанти негайно вилучали тіла людей, щодо яких не було заяви від родичів, і не дозволяла місцевим медичним працівникам і волонтерам мати справу з померлими, погрожуючи їм.

Нагадаємо, за даними Центру національного спротиву у затоплених Олешках (лівобережжі Херсонщини) могли загинути до 500 людей. Там зазначали, що люди загинули через те, що окупанти відмовили в евакуації тим, хто не має російського паспорта.