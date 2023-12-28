В ISW оцінили вплив підриву Каховської ГЕС на літній контрнаступ України

Україна планувала розпочати десантну операцію на лівий берег ще у травні-червні 2023 року

Вдалі операції Збройних сил України на лівому березі Херсонщини, які почалися у жовтні, завдали російським терористам великих втрат та відтягнули на себе великі сили. Але вони могли мати більший ефект у червні, коли починався контрнаступ – проте цьому завадив підрив російськими нацистами Каховської гідроелектростанції.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 27 грудня. Аналітики вважають, що знищення терористами КаГЕС значно відтермінувало переправу ЗСУ через Дніпро.

Експерти Інституту посилаються на інтерв'ю агентства Associated Press з українськими військовослужбовцями Сил спеціальних операцій, яке вийшло 26 грудня. У ньому українські військові кажуть, що операція з форсування Дніпра повинна була початися наприкінці травня 2023 року, але її відклали, а потім взагалі перенесли через підрив КаГЕС.

Обмежені спроби переправ робилися невеликими силами ЗСУ в липні, серпні та вересні поточного року. Але створення плацдарму почалося лише у жовтні, коли він не зміг відіграти значущої ролі у контрнаступі. Якби ЗСУ переправилися через Дніпро у червні, РФ не змогла б перекинути з цього напрямку 7-му дивізію повітряно-десантних війск, яка була становим хребтом оборони терористів на Запорізькому напрямку.

"Значні українські наземні операції на лівобережній частині Херсонської області, скоординовані з українськими контрнаступальними операціями на півдні України та під Бахмутом, мали б чинити більший тиск на російські сили та, ймовірно, обмежили б здатність російських військових збалансувати потреби в живій силі та техніці для оборонних операцій на чотирьох напрямках", – сказано у звіті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські військові досягли неабияких успіхів на лівому березі Херсонщини. Але перспективи подальшого розвитку ситуації експерти поки що оцінюють стримано.

Російські терористи, які ведуть бої на лівому березі Херсонської області, скаржаться на великий дефіцит військової техніки. Доходить до того, що росіяни не в змозі евакуювати власних поранених (якщо вони оберуть евакуювати їх, а не кинути), оскільки немає евакуаційних машин.