В ISW оценили влияние подрыва Каховской ГЭС на летнее контрнаступление Украины

Украина планировала начать десантную операцию на левый берег еще в мае-июне 2023 года

Удачные операции Вооруженных сил Украины на левом берегу Херсонщины, начавшиеся в октябре, нанесли российским террористам большие потери и оттянули на себя большие силы. Но они могли иметь больший эффект в июне, когда начиналось контрнаступление – однако этому помешал подрыв российскими нацистами Каховской гидроэлектростанции.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 27 декабря. Аналитики считают, что уничтожение террористами КаГЭС значительно отсрочило переправу ВСУ через Днепр.

Эксперты Института ссылаются на интервью агентства Associated Press с украинскими военнослужащими Сил специальных операций, которое вышло 26 декабря. В нем украинские военные говорят, что операция по форсированию Днепра должна была начаться в конце мая 2023, но ее отложили, а затем вообще перенесли из-за подрыва КаГЭС.

Ограниченные попытки переправ предпринимались небольшими силами ВСУ в июле, августе и сентябре текущего года. Но создание плацдарма началось только в октябре, когда он не смог играть значимой роли в контрнаступлении. Если бы ВСУ переправились через Днепр в июне, РФ не смогла бы перебросить с этого направления 76-ю дивизию воздушно-десантных войск, которая была становым хребтом обороны террористов на Запорожском направлении.

"Значительные украинские наземные операции на левобережной части Херсонской области, скоординированные с украинскими контрнаступательными операциями на юге Украины и под Бахмутом, должны были оказывать большее давление на российские силы и, вероятно, ограничили бы способность российских военных сбалансировать потребности в живой силе и технике для оборонных на четырех направлениях", – говорится в отчете.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские военные добились больших успехов на левом берегу Херсонщины. Но перспективы дальнейшего развития ситуации эксперты пока оценивают сдержанно.

Российские террористы, ведущие бои на левом берегу Херсонской области, жалуются на большой дефицит военной техники. Доходит до того, что россияне не в состоянии эвакуировать своих раненых (если они решают эвакуировать их, а не бросить), поскольку нет эвакуационных машин.