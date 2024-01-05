Новый год в оккупации: в Мелитополе на детский праздник заявились Деды Морозы с автоматами (фото)

Враг старается сформировать у детей положительный образ военных РФ

В Доме культуры Железнодорожников во временно оккупированном Мелитополе на утренник в честь Нового года пришли росгвардейцы с оружием и вручили детям подарки. Они надели поверх формы костюмы Деда Мороза, но все же просматривались разгрузки и автоматы.

Это действие происходило в рамках акции "Дед мороз специального назначения", сообщает "РИА Мелитополь". Главной целью оккупантов в костюмах было "подарить детям подарки и хорошее настроение".

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Такие действия можно рассматривать как попытки сформировать у детей из оккупированного Мелитополя положительный образ российского военного. Это доказывает планы РФ по превращению города в военный, пишет источник.

Оккупанты даже не избавились от военной экипировки

Россия не только пытается сформировать положительный образ оккупантов в глазах у детей, но и также похищает их. Например, прикрываясь оздоровлением. Всего за три месяца осени в 2023 году РФ депортировала более 10 тысяч детей. Во время "оздоровления" их подвергают пропаганде и нередко они вовсе не возвращаются домой.

Ранее "Телеграф" писал, что на оккупированных территориях украинцы не могут получить медпомощь. Оккупанты отказываются лечить тех, кто не получил паспорт РФ. Сама же Россия это цинично называет "жесткими мерами".