"Без сліз не можна дивитися": у мережі з’явилося нове відео зруйнованого росіянами Маріуполя

Місто справляє гнітюче враження

У мережі з’явилося нове відео зруйнованого росіянами Маріуполя. До речі, окупанти, щоб створити картинку нібито "щасливого" життя міста, влаштували новорічні святкування практично "на кістках" загиблих.

Відео опубліковано в Х-акаунті (колишній twitter) "распад и неуважение". Зйомки ведуться з авто, що рухається. У кадр потрапили зруйнована приватна забудова, яка тепер непридатна для життя і нагадує кадри страшного кіно. Також можна побачити "Азовсталь" — раніше потужне виробництво, яке також знищено росіянами. Окупанти збудували невелику кількість будинків, для картинки нібито відновлення Маріуполя, а за ними — суцільна розруха.

"Без сліз не можна дивитися на все це, це жах якийсь", — коментує руїни жінка в автомобілі.

Варто зазначити, що росіяни планують знести у Маріуполі щонайменше 30% приватного сектору. Ці будинки становлять щонайменше 40% справжньої історичної забудови міста. Вони заважають окупантам збудувати єдиний транспортний вузол на місці зруйнованого Залізничного вокзалу. При цьому жодних компенсацій власникам житла не передбачено взагалі. Викуп окупанти проведуть за оцінною вартістю щонайбільше, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

А тим часом, як повідомляв "Телеграф", у місті Модена Італія, зібралися провести пропагандистський захід, на якому має висвітлюватися, як Маріуполь нібито переживає "швидкий процес відновлення" після окупації РФ. У міністерстві закордонних справ України назвали це провокацією.