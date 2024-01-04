В Італії хочуть провести пропагандистську виставку про "розквіт" Маріуполя: у МЗС жорстко відповіли

Знищене місто — ознака розквіту для росіян?

Міністерство закордонних справ України відреагувало на запланований у місті Модена, Італія, пропагандистський захід, на якому має висвітлюватись те, як Маріуполь переживає "швидкий процес відновлення" після окупації РФ. У відомстві назвали це провокацією.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко виданню "Європейська правда". Зазначається, що також очікується відповідна реакція на рівні офіційного представництва Італії, яке підтримує суверенітет України.

"Виставка в Модені про "розквіт" Маріуполя під російською окупацією — провокація", – зазначив він.

Речник МЗС України наголосив, що українському посольству в Римі вже була доручена підготовка офіційного звернення.

"На офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. І ми очікуємо, що на цей пропагандистський захід буде відповідна реакція", – додав Ніколенко.

Зауважимо, що проведення заходу заплановано на 20 січня. У його анонсі були традиційні кремлівські пропагандистські тези про "народне повстання" на Донеччині (цим прикривають з дії російських диверсантів під час захоплення влади в регіоні у 2014 році), а також "швидкий процес відновлення" міста, яке було практично вщент зруйновано під час захоплення російськими військами навесні 2022 року.

"Маріуполь 8 років перебував під окупацією, а зараз став "символом повстання проти київської хунти" та активно розвивається", — йдеться в анонсі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Маріуполі окупанти готували гучні масові гуляння до зимових свят, не церемонячись із повагою до пам'яті загиблих там людей. Так, на площі біля зруйнованого росіянами Драмтеатру поставили ялинку, а вулиці "прикрасили" ілюмінацію з триколорами.