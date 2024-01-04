В Италии хотят провести пропагандистскую выставку о "расцвете" Мариуполя: в МИД жестко ответили

Уничтоженный город – признак расцвета для россиян?

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на запланированное в городе Модена, Италия пропагандистское мероприятие, на котором должно освещаться то, как Мариуполь переживает "быстрый процесс восстановления" после оккупации РФ. В ведомстве назвали это провокацией.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко изданию "Европейская правда". Отмечается, что также ожидается ответная реакция на уровне официального представительства Италии, которое поддерживает суверенитет Украины.

"Выставка в Модене о "расцвете" Мариуполя под российской оккупацией — провокация", — отметил он.

Представитель МИД Украины подчеркнул, что украинскому посольству в Риме уже была поручена подготовка официального обращения.

"На официальном уровне Италия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. И мы ожидаем, что на это пропагандистское мероприятие будет ответная реакция", — добавил Николенко.

Заметим, что проведение мероприятия намечено на 20 января. В его анонсе были традиционные кремлевские пропагандистские тезисы о "народном восстании" на Донбассе (этим прикрывают из действия российских диверсантов во время захвата власти в регионе в 2014 году), а также "быстрый процесс восстановления" города, который был практически полностью разрушен во время захвата русскими войсками весной 2022 года.

"Мариуполь 8 лет находился под оккупацией, а сейчас стал "символом восстания против киевской хунты" и активно развивается", — говорится в анонсе.

Ранее "Телеграф" писал, что в Мариуполе оккупанты готовили громкие массовые гуляния к зимним праздникам, не церемонясь с уважением к памяти погибших там людей. Так, на площади у разрушенного россиянами Драмтеатра поставили елку, а улицы "украсили" иллюминацию с триколорами.