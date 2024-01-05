"Без слез нельзя смотреть": в сети появилось новое видео разрушенного россиянами Мариуполя

Город производит гнетущее впечатление

В сети появилось новое видео разрушенного россиянами Мариуполя. К слову, россияне, чтобы создать картинку якобы "счастливой" жизни города в оккупации, устроили новогодние празднования практически "на костях" погибших.

Видео опубликовано в Х-аккаунте (бывший twitter) "распад и неуважение". Съемки ведутся из движущегося авто. В кадр попали разрушенная частная застройка, теперь непригодная для жизни и напоминающая кадры жуткого кино. Также можно увидеть "Азовсталь" — ранее мощное производство, которое тоже уничтожено россиянами. Оккупанты построили небольшое количество домов, для картинки якобы восстановления Мариуполя, а за ними — сплошная разруха.

"Без слез нельзя смотреть на все это, это кошмар какой-то", — комментирует руины женщина в автомобиле.

Стоит отметить, что россияне планируют снести в Мариуполе не менее 30% частного сектора. Эти дома составляют не менее 40% подлинной исторической застройки города. Они мешают оккупантам построить единый транспортный узел на месте разрушенного Железнодорожного вокзала. При этом, никаких компенсаций владельцам жилья не предусмотрено вообще. Выкуп оккупанты проведут по оценочной стоимости максимум, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

А тем временем, как сообщал "Телеграф", в городе Модена, Италия собрались провести пропагандистское мероприятие, на котором должно освещаться, как Мариуполь якобы переживает "быстрый процесс восстановления" после оккупации РФ. В министерстве иностранных дел Украины назвали это провокацией.