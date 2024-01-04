Не прошло и суток: любимый сделал предложение освобожденной из плена военнослужащей (фото, видео)

Пара вместе прошла бои за Мариуполь

Освобожденной из российского плена девушке-морпеху Галине Федишин ее возлюбленный, морпех Николай Гриценяк сделал предложение руки и сердца. Военнослужащая вернулась домой в результате обмена пленными в среду, 3 января.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский. По его словам, пара украинских морпехов показала, что "настоящие чувства не знают помех, даже когда это ад на земле".

"Сегодня я стал свидетелем не просто помолвки, а настоящего триумфа любви! Эта любовь пережила испытания, способные сломить сильнейших, но не позволила сломить вас", — написал Волынский.

Комбриг отметил, что Федишин и Гриценяк вместе прошли бои за Мариуполь. Также они выдержали испытание пленом и долгую разлуку, "но их сердца ни на мгновение не прекращали биться в унисон".

"Их чувства и преданность друг другу стали символами непобедимой веры и надежды. Их любовь — это всеобъемлющий свет, победивший тьму самых трудных времен", — написал Волынский.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в ближайшие недели может произойти еще один обмен военнопленными между Украиной и Россией.