Не минуло і доби: коханий зробив пропозицію звільненій з полону військовій (фото, відео)

Пара разом пройшла бої за Маріуполь

Звільненій з російського полону дівчині-морпіху Галині Федишин її коханий, морпіх Микола Гриценяк зробив пропозицію руки і серця. Військовослужбовиця повернулась додому в результаті обміну полоненими у середу, 3 січня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив командир 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський. За його словами, пара українських морпіхів показала, що "справжні почуття не знають перешкод, навіть коли це — пекло на землі".

"Сьогодні я став свідком не просто заручин, а справжнього тріумфу любові! Ця любов пережила випробування, що здатні зламати найсильніших, але не дозволила зламати вас", — написав Волинський.

Комбриг зазначив, що Федишин та Гриценяк разом пройшли бої за Маріуполь. Також вони витримали випробування полоном та довгу розлуку, "але їхні серця ні на мить не припиняли битися в унісон".

"Їх почуття та відданість один одному стали символами непереможної віри і надії. Їхня любов — це всеосяжне світло, що перемогло темряву найтяжчих часів", — написав Волинський.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що найближчими тижнями може відбутися ще один обмін військовополоненими між Україною та Росією.