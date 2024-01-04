Час обрали не випадково: аналітики ISW розповіли, чому РФ пішла на великий обмін полоненими

У Кремля у цьому є свої інтереси

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що Росія могла обрати час для обміну полоненими, унаслідок якого в Україну повернулось 230 наших громадян, не випадково. Зокрема, йдеться про те, що великий обмін мав на меті відвернути суспільство та міжнародну спільноту від повідомлень про погане поводження з українськими військовополоненими.

Про це йдеться у зведенні ISW у четвер, 4 січня. Зауважимо, що вчорашній обмін полоненими був найбільшим з початку повномасштабної війни та першим у 2024 році.

Простежується і різниця в даних щодо кількості звільнених осіб, адже українські офіційні особи повідомляються, що вдалось повернути 230 осіб. Водночас Кремль заявляє, що Україні передали 248 військових.

Аналітики прийшли до висновку, що готовність до обміну з боку Росія могла бути вмотивована тим, що за останні кілька тижнів збільшилась кількість інцидентів з неналежним ставленням російських військових до українських полонених. Факти відвертих порушень Женевської конвенції ширяться мережею.

Тому, як зазначає ISW, цілком ймовірно, що влада РФ пішла на цей обмін, щоб підірвати довіру до повідомлень про жорстоке поводження з українськими військовополоненими, а також показати Росію як сторону, яка зацікавлена в діях з дотриманням міжнародного права.

Аналітики прийшли до висновку, що Кремль має на меті показати, що РФ гуманітарних та інших правових норм, а час проведення цього обміну може бути частиною ширших інформаційних зусиль.

Раніше "Телеграф" писав, що глава ГУР МО України Кирило Буданов розповів подробиці про перший з літа обмін полоненими. За його словами, цей процес пройшов із певними складнощами, але завдяки союзникам все вдалося.