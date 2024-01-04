Время выбрали не случайно: аналитики ISW рассказали, почему РФ пошла на большой обмен пленными

У Кремля в этом есть свои интересы

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) предположили, что Россия могла выбрать время для обмена пленными, в результате которого в Украину вернулось 230 наших граждан, не случайно. В частности, речь идет о том, что большой обмен имел целью отвлечь общество и международное сообщество от сообщений о плохом обращении с украинскими военнопленными.

Об этом говорится в строительстве ISW в четверг, 4 января. Отметим, что вчерашний обмен пленными был самым большим с начала полномасштабной войны и первым в 2024 году.

Прослеживается и разница в данных о количестве уволенных лиц, ведь украинские официальные лица сообщаются, что удалось вернуть 230 человек. В то же время, Кремль заявляет, что Украине передали 248 военных.

Аналитики пришли к выводу, что готовность к обмену со стороны Россия могла быть мотивирована тем, что за последние несколько недель увеличилось количество инцидентов с неподобающим отношением российских военных к украинским пленникам. Факты откровенных нарушений Женевской конвенции распространяются по сети.

Поэтому, как отмечает ISW, по всей вероятности, власти РФ пошли на этот обмен, чтобы подорвать доверие к сообщениям о жестоком обращении с украинскими военнопленными, а также показать Россию как сторону, которая заинтересована в действиях с соблюдением международного права.

Аналитики пришли к выводу, что Кремль преследует цель показать, что РФ гуманитарных и других правовых норм, а время проведения этого обмена может быть частью более широких информационных усилий.

Ранее "Телеграф" писал, что глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов рассказал подробности о первом с лета обмене пленными. По его словам, этот процесс прошел с определенными сложностями, но благодаря союзникам все удалось.