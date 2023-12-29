Россияне готовят массовый снос исторической застройки Мариуполя: хозяевам платят копейки

Оккупанты издеваются над местными жителями

Россияне, которые устроили новогодние празднования в оккупированном Мариуполе практически "на костях" погибших, планируют снести не менее 30% частного сектора в городе. Эти дома составляют не менее 40% подлинной исторической застройки.

"Такой "подарок" под Новогоднюю елку положили гауляйтеры Мариуполя и Донецкой области. Речь идет о фантастическом плане строительства единого транспортного узла на месте разрушенного Железнодорожного вокзала. План – планом, но. Уже в следующем году должны приступить к подготовительным работам. В переводе на человеческий – зачистку территории. А что это за территория? Это – частный сектор исторических Гавани, Слободки и частично "Правого берега"", — сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Он показал, как это выглядит уже на утвержденных в декабре планах и на карте. Для понимания масштаба Андрющенко обозначил Драмтеатр отдельно.

"Да еще один нюанс. Здесь никаких компенсаций не предусмотрено вообще. Выкуп по оценочной стоимости максимум. То есть дом по цене собачьей будки. Здесь бы саркастически поздравить ждунов и посочувствовать украинцам. Но, простите, уже нет сил моральных. Полтора года говорю – так будет. Оно так происходит. Однако люди еще чего-то ждут. Что? Газовой камеры в концлагере? ГУЛАГа? Да все это уже по сути здесь и сейчас", — прокомментировал происходящее он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что оккупанты установили в центре Мариуполя памятник Ленину. Это именно тот памятник, который был снесен в 2014 году.