Росіяни готують масове знесення історичної забудови Маріуполя: господарям платять копійки

Окупанти знущаються з місцевих жителів

Росіяни, які влаштували новорічні святкування в окупованому Маріуполі практично "на кістках" загиблих, планують знести щонайменше 30% приватного сектору у місті. Ці будинки становлять щонайменше 40% справжньої історичної забудови.

"Такий "подарунок" під Новорічну ялинку поклали гауляйтери Маріуполя та Донецької області. Мова про фантастичний план розбудови єдиного транспортного вузла на місці зруйнованого Залізничного вокзалу. План — планом, але. Вже наступного року мають розпочати підготовчі роботи. В перекладі на людську — зачистку території. А що за територія? Це — приватний сектор історичних Гавані, Слобідки та частково "Правого берегу"", — повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Він показав, як це виглядає вже на затверджених у грудні планах та на карті. Для розуміння масштабу Андрющенко позначив Драмтеатр окремо.

"Та ще один нюанс. Тут ніяких компенсацій не передбачено взагалі. Викуп за оціночною вартістю максимум. Тобто будинок за ціною собачої будки.Тут би саркастично привітати почекунів та поспівчувати українцям. Але, вибачте, вже немає сил моральних. Півтори роки кажу - так буде. Воно так стається. Проте люди досі чогось чекають. Чого? Газову камеру в концтаборі? ГУЛАГУ? Так все це вже по суті тут і зараз", — прокоментував ситуацію він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окупанти встановили у центрі Маріуполя пам’ятник Леніну. Це саме той пам’ятник, який було знесено у 2014 році.