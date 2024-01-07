Росіяни тероризують Херсон: знову обстріляли центр міста, є загиблий

Обстріл стався близько дев’ятої ранку

Вранці 7 січня армія Росії знову обстріляла Херсон. Удар припав на центральну частину міста.

Про це повідомляєголова ХМВА Роман Мрочко. За його словами, обстріл стався близько дев’ятої години ранку. На жаль, внаслідок атаки загинув 62-річний чоловік.

"Чоловік був ушпиталений, медики намагались врятувати чоловіка, але ушкодження виявились несумісні з життям" – написав Мрочко.

Варто зазначити, що за минулу добу Херсонщина опинялася під обстрілами 89 разів. За цей час ворог випустив 382 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

По самому обласному центру ворог випустив 24 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі, територію заводів у Херсоні", - повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 7 січня російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами. До цього під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів у Запоріжжі, а також загарбники обстріляли Дніпро, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок.