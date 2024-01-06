Схоже із тактичною ядерною зброєю: експерт оцінив потужність ракетного удару окупантів на новорічні свята

Потужність обстрілів України на Новий рік перевищувала за силою деякі тактичні ядерні боєприпаси

Масований ракетний удар на новорічні свята, коли окупанти випустили по Україні сотні ракет та ударних дронів, можна порівнювати за потужністю із застосуванням тактичної ядерної зброї. Принаймні одного з його видів.

Таку думку у своєму Telegram-каналі висловив військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. Експерт закликав оцінювати не кількість ракет та дронів-камікадзе, а їхню сукупну міць.

Експерт підрахував, що:

230 застосованих дронов Shahed-131/136 мали потужність бойової частини 9200 кг (в середньому по 40 кг на дрон);

160 крилатих Х-101/555/55 доставили 64 000 кг вибухівки при вазі бойової частини ракети 400 кг;

8 ракет Х-22/32 дали 7600 кг (у середньому 950);

15 збитих ракет "Кинжал" — ще 7500 кг (по 500 кг на БЧ кожної ракети);

три ракети "Калібр" — це 1350 кг (по 450 на БЧ);

ракети "Іскандер" та ЗРК С300/400 (всього близько 30) — це ще по 500 і 150 кг на кожну відповідно.

Все разом, за підрахунками експерта, дає потужність приблизно від 89650 до 104650 кг або максимум 104 тонни.

"Коли ми говоримо про ядерну зброю, то потужність її вимірюємо мегатонами або кілотонами. І всі чудово знають, що міра кілотонни — це 1 000 000 кг. Здавалося б, навіть з урахуванням максимального значення загальної маси бойових частин, задіяних по Україні, 105 000 кг до потенціалу ядерної зброї не дотягує. Але насправді це не так", — уточнює експерт.

Наприклад, тактичні ядерні снаряди для радянських гармат калібру 152 і 203 мм мали потужність до 2 кт, тобто 2000 тонн вибухівки або в 20 разів потужніші за те, що випустили окупанти по Україні.

У той же час, експерт наводить дані, що найменший тактичний ядерний боєприпас — снаряд М388, який застосовувався для проекту артилерійських систем Davy Crocket в США. Зброєю ж служила або 120-мм гармата M28, або 155-мм гармата M29. Вага снаряда складала 34 кілограми, а його потужність була від 10 до 20 тонн у тротиловому еквіваленті.

Інакше кажучи, 104 тонни тротилу, що обрушилися на Україну у новорічні свята, є еквівалентом приблизно 5-10 снарядів М388.

Надалі обстріли ракетами можуть ще більше посилитися, адже в РФ могли потрапити, і вже використовуватися проти України північнокорейські ракети KN-23, схожі на російські "Іскандери" з їхньою бойовою частиною в 500 кг.