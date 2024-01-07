Знову влучило по житловому будинку: росіяни атакували Україну ракетами та дронами, подробиці (фото)

На щастя, загиблих немає

У ніч проти 7 січня російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами. До цього під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів у Запоріжжі, а також загарбники обстріляли Дніпро, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС Дніпропетровської області, внаслідок атаки ворожими БПЛА увечері 6 січня пошкоджено житлову будівлю та знищено легкові автомобілі. Рятувальники також показали фото будинку, який атакували росіяни.

"Надзвичайники врятували 6 людей, з яких двоє дітей. На щастя, загиблих немає. До ліквідації наслідків ворожої атаки по місту залучено 45 рятувальників та 11 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області", — йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил України, в ніч на неділю, 7 січня, окупанти атакували стану 28 ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ — Росії. Ще трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованого Донбасу.

"Основні напрямки удару – південь та схід. 21 ворожий БПЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", — повідомили у ЗС ЗСУ.

ППО працювала в межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.

У Генштабі ЗСУ тим часом повідомили, що за останню добу ворог вкотре атакував Україну, застосувавши 22 БПЛА типу "Shahed-136/131". З них 19 було знищено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 6 січня окупанти завдали удару Покровську та Рівному на Донеччині. Внаслідок атаки загинули понад 10 людей.