Снова попало по жилому дому: россияне атаковали Украину ракетами и дронами, подробности (фото)

К счастью, погибших нет

В ночь на 7 января российские оккупанты атаковали Украины ракетами и дронами. До этого во время воздушной тревоги прозвучали звуки взрывов в городе Запорожье, а также захватчики обстреляли Днепр, в результате чего был поврежден жилой дом.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области, в результате атаки враждебными БПЛА вечером 6 января повреждено жилое здание и уничтожены легковые автомобили. Спасатели также показали фото дома, который атаковали россияне.

"Чрезвычайники спасли 6 человек, из которых двое детей. К счастью, погибших нет. К ликвидации последствий вражеской атаки по городу привлечены 45 спасателей и 11 единиц пожарно-спасательной и специальной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на воскресенье, 7 января, оккупанты атаковали стану 28 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск — рф. Еще тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донбасса.

"Основные направления удара – юг и восток. 21 вражеский БПЛА уничтожен силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы", — сообщили в ВС ВСУ.

ПВО работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей.

В Генштабе ВСУ тем временем сообщили, что за последние сутки враг в очередной раз атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа "Shahed-136/131". Из них 19 были уничтожены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 6 января оккупанты нанесли удар по Покровску и Ровному в Донецкой области. В результате атаки погибли более 10 человек.