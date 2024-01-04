Ракетный удар по Кропивницкому: в "Укрэнерго" озвучили печальные последствия

Обломками повреждены воздушные линии, есть обесточивание потребителей

Во время ракетной атаки на Кропивницкий 4 января от падения обломков погиб сотрудник "Укрэнерго". Еще четыре человека получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что был поврежден один из ремонтно-производственных объектов. Однако повреждения не привели к сбою в работе магистральной сети.

"Также пострадали наши коллеги из "Кировоградоблэнерго". Обломками повреждены воздушные линии, есть обесточивание потребителей. Продолжаются аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили, что компания предоставит всестороннюю помощь семье погибшего и пострадавшим.

Отметим, что ракетная атака по городу произошла утром. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что российские оккупанты, вероятно, ударили по городу ракетой Х-59. Всего пострадали восемь человек. Один погиб.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января. Тогда захватчики выпустили по стране 99 средств воздушного нападения – ракет разных типов.