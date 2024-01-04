В Кропивницком прилеты российских ракет в важные объекты: есть погибший и раненые

Российские войска нанесли удар по промышленному объекту в Кропивницком в четверг, 4 января. В результате очередной атаки есть жертвы.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович. Подробности появились его на официальной странице в Телеграм.

Глава области сообщил, что в результате атаки погиб один человек.

Кроме того, есть и травмированные. У всех, по данным главы региона, осколочные ранения. Райкович добавил, что медики областной больницы и БСМП оперативно оказали помощь пострадавшим.

"Все, кто требовал стационарной помощи, на попечении врачей.", — говорится в сообщении.

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