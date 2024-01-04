Ракетний удар по Кропивницькому: в "Укренерго" озвучили сумні наслідки

Уламками пошкоджені повітряні лінії, є знеструмлення споживачів

Під час ракетної атаки на Кропивницький 4 січня від падіння уламків загинув співробітник "Укренерго". Ще чотири особи отримали поранення.

Про це повідомили у пресслужбі компанії. Зазначається, що було пошкоджено один із ремонтно-виробничих об’єктів. Однак ушкодження не спричинили збою в роботі магістральної мережі.

"Також постраждали наші колеги з "Кіровоградобленерго". Уламками пошкоджено повітряні лінії, є знеструмлення споживачів. Тривають аварійно-відновлювальні роботи", — йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" додали, що компанія надасть всебічну допомогу сім’ї загиблого та постраждалим.

Зазначимо, що ракетна атака по місту сталася вранці. Голова Кіровоградської ОВ Андрій Райкович повідомив, що російські окупанти, ймовірно, вдарили по місту ракетою Х-59. Загалом постраждали вісім людей. Один загинув.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня. Тоді загарбники випустили країною 99 засобів повітряного нападу - ракет різних типів.