Ракетний удар по Кропивницькому: в "Укренерго" озвучили сумні наслідки
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Уламками пошкоджені повітряні лінії, є знеструмлення споживачів
Під час ракетної атаки на Кропивницький 4 січня від падіння уламків загинув співробітник "Укренерго". Ще чотири особи отримали поранення.
Про це повідомили у пресслужбі компанії. Зазначається, що було пошкоджено один із ремонтно-виробничих об’єктів. Однак ушкодження не спричинили збою в роботі магістральної мережі.
"Також постраждали наші колеги з "Кіровоградобленерго". Уламками пошкоджено повітряні лінії, є знеструмлення споживачів. Тривають аварійно-відновлювальні роботи", — йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" додали, що компанія надасть всебічну допомогу сім’ї загиблого та постраждалим.
Зазначимо, що ракетна атака по місту сталася вранці. Голова Кіровоградської ОВ Андрій Райкович повідомив, що російські окупанти, ймовірно, вдарили по місту ракетою Х-59. Загалом постраждали вісім людей. Один загинув.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня. Тоді загарбники випустили країною 99 засобів повітряного нападу - ракет різних типів.