РФ нанесла массированный ракетный удар по Донетчине: 11 погибших, в том числе 5 детей

Враг использовал ракеты С-300

Вследствие ночного обстрела Покровска и Ровного (Донецкая область) российские оккупанты убили 6 взрослых и пятерых детей, работы по ликвидации последствий продолжаются.

Как сообщил в своем telegram-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, обстрел велся ракетами С-300 из-за чего 11 человек погибло, а еще 8 получили ранения.

"Враг цинично бьет по гражданским, пытаясь принести как можно больше горя на нашу землю", — говорится в сообщении.

Тем временем в ГСЧС уточнили, что в Покровске было уничтожено два частных дома. Спасатели продолжают там работы, поскольку под завалами могут оказаться еще 6 человек, среди которых двое детей. В Ровном же вследствие прямого попадания был уничтожен жилой частный дом, в котором жили шестеро людей, включая троих детей.

На происшествие уже отреагировал президент Владимир Зеленский, который выразил соболезнование семьям и близким погибших.

"Россия должна чувствовать – всегда чувствовать, – что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не пройдет. Мы должны это обеспечить нашей силой, собственными оборонными и политическими способностями", — написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 2 января российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку по Украине. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что враг использовал 99 средств воздушного нападения.