РФ завдала масованого ракетного удару по Донеччині: 11 загиблих, у тому числі 5 дітей

Ворог використав ракети С-300

Внаслідок нічного обстрілу Покровська та Рівного (Донецька область) російські окупанти вбили 6 дорослих та п’ятьох дітей, роботи з ліквідації наслідків тривають.

Як повідомив у своєму telegram-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, обстріл вівся ракетами С-300, через що 11 людей загинуло, а ще 8 отримали поранення.

"Ворог цинічно б’є по цивільним, намагаючись принести якнайбільше горя на нашу землю", — йдеться в повідомленні.

Тим часом у ДСНС уточнили, що в Покровську було знищено два приватні будинки. Рятувальники продовжують там роботи, оскільки під завалами можуть залишатися ще 6 людей, серед яких двоє дітей. У Рівному внаслідок прямого влучення було знищено приватний будинок, в якому жили шестеро людей, включаючи трьох дітей.

На подію вже відреагував президент Володимир Зеленський, який висловив співчуття сім’ям та близьким загиблих.

"Росія повинна відчувати – завжди відчувати, – що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити – нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями", — написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 2 січня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що ворог використав 99 засобів повітряного нападу.