Будинки зрівняли із землею: РФ вдарила по Покровську, 6 поранених, під завалами залишаються люди (фото)

Росія продовжує терор мирного населення

У ніч на суботу, 6 січня 2024 року, РФ двічі обстріляла Покровськ Донецької області, потрапивши по адміністративних будівлях та приватних будинках. Внаслідок ворожої атаки шестеро місцевих жителів отримали поранення.

На місці прильотів працюють рятувальники, поліцейські та представники влади. Про це голова Донецької обласної державної адміністрації (ОДА) Вадим Філашкін повідомив у Телеграмі.

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Удар припав також по приватному сектору. Шість будинків було зруйновано, а під завалами шукали трьох людей. Одну з них удалося врятувати, але доля двох залишається невідомою. Пошукова операція продовжується.

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Наслідки ворожого обстрілу

Філашкін також поінформував про інші обстріли Покровського району 6 січня. Так, у Рівному Мирноградської громади ворог ударив по будинку, в якому перебувала родина із шести осіб. Обставини уточнюються. У Звіровому Покровській громаді через обстріл пошкоджено шість приватних будинків.

Зазначимо, що Покровськ ще називають "західною брамою Донбасу". Це місто, в якому до війни проживало понад 60 тисяч людей, знаходиться за 30 км від фронту. Його часто обстрілює російська армія.

Покровськ на карті DeepStateMAP

Раніше "Телеграф" писав, що в окупантів новий дедлайн для захоплення Авдіївки. Вони хочуть встигнути до президентських виборів у РФ.