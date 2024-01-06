Дома сравняли с землей: РФ ударила по Покровску, 6 раненых, под завалами остаются люди (фото)

Россия продолжает террор мирного населения

В ночь на субботу, 6 января 2024 года, РФ дважды обстреляла Покровск Донецкой области, попав по административным зданиям и частным домам. В результате вражеской атаки шестеро местных жителей получили ранения.

На месте прилетов работают спасатели, полицейские и представители власти. Об этом глава Донецкой областной государственной администрации (ОГА) Вадим Филашкин сообщил в Телеграме.

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Удар пришелся также по частному сектору. Шесть домов были разрушены, а под завалами искали трех людей. Одного из них удалось спасти, но судьба двух остается неизвестной. Поисковая операция продолжается.

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Последствия вражеского обстрела

Филашкин также проинформировал о других обстрелах Покровского района 6 января. Так, в Ровном Мирноградской общины враг ударил по дому, в котором находилась семья из шести человек. Обстоятельства уточняются. В Зверовом Покровской общины из-за обстрела повреждены шесть частных домов.

Отметим, что Покровск еще называют "западными вратами Донбасса". Этот город, в котором до войны проживало более 60 тысяч людей, находится в 30 км от фронта. Его часто обстреливает российская армия.

Покровск на карте DeepStateMAP

Ранее "Телеграф" писал, что у оккупантов новый дедлайн для захвата Авдеевки. Они хотят успеть до президентских выборов в РФ.