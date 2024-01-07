Россияне терроризируют Херсон: снова обстреляли центр города, есть погибший

Обстрел произошел около девяти часов утра

Утром 7 января армия России снова обстреляла Херсон. Удар пришелся на центральную часть города.

Об этом сообщает глава ХГВА Роман Мрочко. По его словам обстрел произошел около девяти часов утра. К сожалению, в результате атаки погиб 62-летний мужчина.

"Мужчину госпитализировали. Медики пытались спасти его, но ранения оказались несовместимы с жизнью. Соболезнования родным и близким!" – написал Мрочко.

Стоит отметить, что всего за минувшие сутки Херсонщина подверглась обстрелам 89 раз. За это время враг выпустил 382 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По самому областному центру враг выпустил 24 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, объект критической инфраструктуры в Херсонском районе, территорию заводов в Херсоне", — сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 7 января российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. До этого во время воздушной тревоги прозвучали звуки взрывов в городе Запорожье, а также захватчики обстреляли Днепр, в результате чего был поврежден жилой дом.