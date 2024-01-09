Російський наступ на одному з напрямків може зупинитися: у Генштабі назвали причини

Ворожі штурми Херсонщини можуть піти на спад через погану погоду

Російські окупанти можуть призупинити штурмові дії на лівому березі Херсонської області. Окупантів витісняють із цього напряму невідповідні погодні умови.

Про це заявила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона підтвердила, що зараз перебування росіян на вказаній території досить ускладнилося.

"Штурмові дії на певний період часу можуть бути "приморожені", у тому числі і в умовах тієї погоди, яка зараз ускладнює окупантам перебування на лівому березі", — зазначила Гуменюк.

З її слів, основні зусилля російських військових сконцентровані на повітряних атаках. Спікер повідомила, що останні атаки противником Херсонського напрямку не дозволили йому досягти бажаних цілей.

До погіршення погодних умов росіяни спробували зробити наступ на позиції українських захисників у цій галузі максимально кривавими. Противник завдавав до 18 атак на добу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни продовжують тероризувати мешканців Херсона атаками. 7 січня ворог обстріляв центральну частину міста. Від удару загинув чоловік 62 років.