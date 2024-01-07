Цифровий рекрутинг в Україні вже стартував: у Кабміні розповіли, кого шукають для ЗСУ

Перші тести вже проведено

В Україні готуються оцифрувати процес пошуку людей у ЗСУ, а насамперед шукатимуть операторів безпілотників спеціально для рот ударних дронів.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин віцепрем'єр-міністр – голова міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров, перший пілотний проєкт уже на підході.

"Ми вже запустили кілька бета-тестування з бригадами, коли шукаємо таргетовано операторів для роти ударних дронів. Зараз тестуємо процес, наскільки є зворотний зв’язок від охочих вступити до лав ЗСУ", — сказав він.

За його словами, подібний проєкт запустити складно, оскільки необхідно повністю перебудовувати систему та створювати умови, за яких набір до армії здійснюватиметься без залучення ТЦК, а військовозобов’язаним пояснюватимуть який досвід вони отримають, їхні можливості та переваги служби.

Однак Федоров додав, що в цьому і полягає суть "цифрового рекрутингу" — чітко пояснити людям, скільки триватиме навчання, якою буде зарплата та які завдання вони виконуватимуть.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ раніше говорили, що рекрутинг є способом полегшити пошук спеціалізації для тих українців, які добровільно хочуть стати частиною армії. Тому там зазначають, що рекрутинг ніколи не зможе замінити мобілізацію.