Цифровой рекрутинг в Украине уже стартовал: в Кабмине рассказали, кого ищут для ВСУ

Первые тесты уже проведены

В Украине готовятся оцифровать процесс поиска людей в ВСУ, а в первую очередь искать будут операторов беспилотников специально для рот ударных дронов.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей вице-премьер-министр — глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров, первый пилотный проект уже на подходе.

"Мы уже запустили несколько бета-тестирования с бригадами, когда ищем таргетированно операторов для роты ударных дронов. Сейчас тестируем процесс, насколько есть обратная связь от желающих вступить в ряды ВСУ", — сказал он.

По его словам, подобный проект запустить сложно, поскольку необходимо полностью перестраивать систему и создавать условия, при которых набор в армию будет осуществляться без привлечения ТЦК, а военнообязанным будут объяснять какой опыт они получат, их возможности и преимущества службы.

Однако Федоров добавил, что в этом и заключается суть "цифрового рекрутинга" — четко объяснить людям, сколько будет длиться обучение, какой будет зарплата и какие задания они будут выполнять.

Как сообщалось ранее, в ВСУ ранее говорили, что рекрутинг является способом облегчить поиск специализации для тех украинцев, которые добровольно хотят стать частью армии. Поэтому там отмечают, что рекрутинг никогда не сможет заменить мобилизацию.