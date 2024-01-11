У Путина заврались: СМИ рассказали о настоящих потерях танков РФ и последствиях этого

Это оказывает существенное влияние на бои

В войне, которую Россия начала против Украины, оккупанты теряют не только человеческий ресурс в значительном количестве, но и боевую технику. В последних атаках армия РФ начала терять немалое количество танков.

Более того, даже при самом оптимистичном промышленном сценарии РФ не может пресекать эти потери. Исходя из этого, издание Forbes делает вывод, что у оккупантов действительно могут закончиться танки.

"По одним из подсчетов, российские вооруженные силы вступили в войну в Украине в феврале 2022 года с 2987 танками. За 23 месяца тяжелых боев россияне потеряли по меньшей мере 2619 танков, которые могут подтвердить независимые аналитики. Это 1725 уничтоженных, 145 поврежденных, 205 брошенных и 544 захваченных Т-55, Т-62, Т-72, Т-80 и Т-90", – говорится в сообщении.

Кремль же убеждает, что в 2023 году уже получил 1500 новых и модернизированных танков в результате интенсивных промышленных усилий. Поэтому иностранные журналисты пишут, что в лучшем случае россияне могут иметь 2 400 боеспособных танков. Этого может быть достаточно для позиционной войны, но не для активных действий в тылу врага.

Однако даже эти 2 400 маловероятны. "Так как Россия, возможно, не производит столько новых и модернизированных танков, как утверждает Кремль", – добавляет издание.

Более того, французская разведывательная группы ARI пришла к потрясающему выводу — промышленность России производит всего 390 танков в год.

"Это означает, что В 2022 и 2023 годах она (РФ — ред.) могла построить или отремонтировать всего 780 танков. Если это правда, то российские вооруженные силы имеют едва 1180 танков. Возможно, это немного больше, чем сейчас есть в Вооруженных силах. Украины", – пишет Forbes.

Нехватка танков у россиян может побуждать их перейти к стагнации войны.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия заявила, что в 2024 году начнет серийное производство планирующих бомб "Дрель". По имеющимся данным, это разновидность кассетной бомбы.