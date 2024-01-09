"Зимнее наступление Путина провалилось": журналист спрогнозировал, когда РФ будет готова к новому

В последнее время на фронте не происходит серьезных изменений

Зимнее наступление российских оккупантов провалилось. За несколько месяцев им так и не удалось добиться серьезных успехов.

Такое мнение высказал военный обозреватель BILD Юлиан Репке. Он напомнил, что с момента, как российские силы начали наступление в Донецкой и Харьковской областях, прошло уже три месяца.

"Пока что российским военным не удалось ничего добиться, не считая гибели тысяч собственных солдат и потери более 400 единиц боевой техники. Россия всё так же далека от захвата Купянска в Харьковской области и Авдеевки в Донецкой области, как и в октябре прошлого года", — подчеркнул обозреватель.

По словам Репке, к северу от Авдеевки российские солдаты завязли у небольшого села Петровское — украинская армия удерживает оборону там с помощью дронов-камикадзе и бронетранспортёров Bradley. Он отметил, что несколько месяцев на этом участке фронта не происходит серьезных изменений, поэтому россияне пока что не могут окружить Авдеевку.

Также журналист подчеркнул, что к северу от Купянска, который украинские войска освободили осенью 2022 года, российская армия застряла у села Синьковка. Здесь танковые роты ВС РФ одна за другой натыкаются на минные поля, теряя технику. С российскими солдатами здесь в первую очередь борются с помощью кассетных боеприпасов и гранат, которые сбрасываются с дронов.

"Остается открытым вопрос о том, как долго Украина сможет сдерживать наступление российской армии и хватит ли бойцам ВСУ боеприпасов для этого. За российскими атаками с участием тысяч солдат в ноябре и декабре последовали более мелкие столкновения, которые продолжаются на протяжении последней недели. России, очевидно, придется снова собирать резервы, прежде чем она сможет в очередной раз перейти в наступление", — подітожил Репке.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Ивана Ступака, российские оккупанты смогут продолжать активное наступление еще несколько месяцев. После этого ситуация перейдет в руки Украины.