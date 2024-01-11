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У Путіна забрехались: ЗМІ розповіли про справжні втрати танків РФ та наслідки цього

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
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Небоєздатний російський танк Новина оновлена 11 січня 2024, 11:56
Небоєздатний російський танк. Фото Соцмережі

Це суттєво впливає на бої

У війні, яку Росія розпочала проти України, окупанти втрачають не тільки людський ресурс у значній кількості, а й бойову техніку. В останніх атаках армія РФ почала втрачати чималу кількість танків.

Ба більше, навіть при найоптимістичнішому промисловому сценарії РФ не може пекривати ці втрати. Виходячи з цього, видання Forbes робить висновок, що в окупантів дійсно можуть закінчитись танки.

"За одними з підрахунків, російські збройні сили вступили у війну в Україні у лютому 2022 року з 2987 танками. За 23 місяці важких боїв росіяни втратили щонайменше 2619 танків, що можуть підтвердити незалежні аналітики. Це 1725 знищених, 145 пошкоджених, 205 кинутих і 544 захоплених Т-55, Т-62, Т-72, Т-80 і Т-90", – йдеться у повідомленні.

Натомість Кремль переконує, що у 2023 році вже отримав 1500 нових і модернізованих танків унаслідок інтенсивних промислових зусиль. Тож іноземні журналісти пишуть, що у кращому випадку росіяни наразі можуть мати 2 400 боєздатних танків. Цього може бути достатньо до позиційної війни, але не для активних дій в тилу ворога.

Проте навіть ці 2 400 є малоймовірними. "Тому що Росія, можливо, не виробляє стільки нових і модернізованих танків, як стверджує Кремль", – додає видання.

Ба більше, французька розвідувальна групи ARI дійшла приголомшливого висновку — промисловість Росії виробляє всього 390 танків на рік.

"Це означає, що У 2022 і 2023 роках вона (РФ — ред.) могла побудувати або відремонтувати всього 780 танків. Якщо це правда, то російські збройні сили мають ледве 1180 танків. Можливо, це трохи більше, ніж зараз є в Збройних силах України", – пише Forbes.

Нестача танків у росіян спонукати їх перейти до стагнації війни.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія заявила, що у 2024 році розпочне серійне виробництво плануючих бомб "Дрель". За наявними даними, це різновид касетної бомби.

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#Росія #Війна #Танки #Втрати