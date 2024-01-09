"Зимовий наступ Путіна провалився": журналіст спрогнозував, коли РФ буде готова до нового

Останнім часом на фронті не відбувається серйозних змін

Зимовий наступ російських окупантів провалився. За кілька місяців їм так і не вдалося досягти серйозних успіхів.

Таку думку висловив військовий оглядач BILD Юліан Рьопке. Він нагадав, що з моменту, коли російські сили розпочали наступ у Донецькій та Харківській областях, минуло вже три місяці.

"Поки що російським військовим не вдалося нічого добитися, не рахуючи загибелі тисяч власних солдатів і втрати понад 400 одиниць бойової техніки. Росія так само далека від захоплення Куп’янська в Харківській області та Авдіївки в Донецькій області, як і в жовтні минулого року", — наголосив оглядач.

За словами Рьопке, на північ від Авдіївки російські солдати зав’язли біля невеликого села Петрівське — українська армія утримує оборону там за допомогою дронів-камікадзе та бронетранспортерів Bradley. Він зазначив, що кілька місяців на цій ділянці фронту не відбувається серйозних змін, тому росіяни поки що не можуть оточити Авдіївку.

Також журналіст наголосив, що на північ від Куп’янська, який українські війська звільнили восени 2022 року, російська армія застрягла біля села Синьківка. Тут танкові роти ЗС РФ одна одною натикаються на мінні поля, втрачаючи техніку. З російськими солдатами тут насамперед борються за допомогою касетних боєприпасів та гранат, які скидаються з дронів.

"Залишається відкритим питання про те, як довго Україна зможе стримувати наступ російської армії і чи вистачить бійцям ЗСУ боєприпасів для цього. За російськими атаками за участю тисяч солдатів у листопаді та грудні були дрібніші зіткнення, які тривають протягом останнього тижня. Росії, очевидно, доведеться знову збирати резерви, перш ніж вона зможе в черговий раз перейти в наступ", — підсумував Рьопке.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що, на думку колишнього співробітника Служби безпеки України Івана Ступака, російські окупанти зможуть продовжувати активний наступ ще кілька місяців. Після цього ситуація перейде до рук України.