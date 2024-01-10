Россия заявила о запуске производства кассетной авиабомбы: хвастается, что она почти "невидима"
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Бомба предназначена для поражения бронетехники, наземных радиолокационных станций, центров управления энергоустановками и зенитно-ракетных комплексов
Россия заявила, что в 2024 году начнет серийное производство планирующих бомб "Дрель". По имеющимся данным, это — разновидность кассетной бомбы.
Как пишет Reuters, об этом заявил представителя государственного оборонного конгломерата "Ростех". "Дрель" — одно из новейших российских вооружений, бомба способна лететь самостоятельно, используя планирующую траекторию полета. Она может достигать цели на большем расстоянии и взрываться над ней в "нужный момент".
"На сегодняшний день продукция прошла все виды испытаний. Изготовление первой партии авиабомбы "Дрель" запланировано на 2024 год", — цитирует ТАСС неназванного представителя "Ростеха".
"Дрель" предназначена для поражения бронетехники, наземных радиолокационных станций, центров управления энергоустановками и зенитно-ракетных комплексов. Военные аналитики утверждают, что бомба устойчива к помехам и радиолокационному обнаружению, что затрудняет ее уничтожение. Российские и западные источники утверждают, что "Дрель" — это разновидность кассетной бомбы.
Как сообщал "Телеграф", Иран может поставить России баллистические ракеты класса "земля-земля" дальностью более 300 км и даже до 700 км. Если это произойдет, ракеты смогут с точностью поражать цели на всей территории Украины.