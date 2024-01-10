В России атакован военный аэродром: появились подробности

Реальные последствия пока неизвестны

В ночь на среду, 10 января, два беспилотника атаковали аэродром "Энгельс 2" в Саратовской области, где базируются бомбардировщики, которые наносят удары по территории Украины. В сети появились подробности.

Об этом сообщает издание Astra. Там ссылаются на собственные источники.

Издание пишет, что о произошедшем уже отчитались в Минобороны РФ. В ведомстве заявили об уничтожении украинского беспилотника над территорией Саратовской области. Губернатор области Роман Бусаргин уточнил, что дрон был сбит над Энгельским районом. По его словам, никто не пострадал.

При этом по данным ASTRA, беспилотников было два. Реальные последствия пока неизвестны.

Напомним, что на аэродроме "Энгельс" базируются российские стратегические бомбардировщики Ту-160. С февраля 2022 года база используется для масштабных авиаударов по Украине.

От контролируемой Украиной территории до аэродрома "Энгельс-2" более 600 км.

Этот аэродром уже был атакован беспилотниками 26 декабря 2022 года. Тогда в российском Минобороны заявили, что сбили три дрона. Падение обломков привело к гибели трех военных.

Ранее "Телеграф" сообщил, что ночь 3 января выдалась неспокойной не только для Белгородской области РФ, но и для соседней Курской области. Там пожаловались на атаку неизвестных БПЛА.