Курскую область РФ атаковали неизвестные дроны: устроили локальный блэкаут и не только

И это только то, что россияне признают официально

Ночь 3 января выдалась неспокойной не только для Белгородской области РФ, но и для соседней Курской области. Там жалуются на атаку неизвестных БПЛА.

Об этом сообщил местный губернатор Роман Старовойт. По его данным, в одном из районов области в результате атаки беспилотников была повреждена электроподстанция. Из-за этого сразу в нескольких населенных пунктах пропал свет.

Вместе с этим из-за скачка напряжения и гидроудара произошёл порыв теплотрассы.

"Отопления нет в 17 многоквартирных домах 14-го микрорайона. Последствия атаки устраняются", — рассказал он.

При этом, стоит отметить, что атаки на Курскую область активизировались еще с вечера 2 января. Тогда там говорили о якобы успешной работе ПВО. Дескать она сбила 3 БПЛА. Однако подтверждений этому не было предоставлено.

Также напомним, что после массированной атаки на Украину, которую РФ провела 2 января, в приграничных с нашей страной российскими областями стало на порядок тревожней. Например Белгород был под обстрелом практически целые сутки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Таворово (Белгородская область) одна из ракет от ЗРК "Панцирь" залетела в дом россиян, пробив потолок.