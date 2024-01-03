Курську область РФ атакували невідомі дрони: влаштували локальний блекаут і не тільки

І це лише те, що росіяни визнають офіційно

Ніч 3 січня видалася неспокійною не тільки для Бєлгородської області РФ, але й сусідньої Курської області. Там скаржаться на атаку невідомих БПЛА.

Про це повідомив місцевий губернатор Роман Старовойт. За його даними, в одному з районів області внаслідок атаки безпілотників було пошкоджено електропідстанцію. Через це одразу в кількох населених пунктах зникло світло.

Разом із цим через стрибок напруги та гідроудару стався порив теплотраси.

"Опалення немає в 17 багатоквартирних будинках 14-го мікрорайону. Наслідки атаки усуваються", — розповів він.

При цьому варто зазначити, що атаки на Курську область активізувалися ще з вечора 2 січня. Тоді там говорили про нібито успішну роботу ППО. Мовляв, вона збила 3 БПЛА. Однак підтверджень цьому не було надано.

Також нагадаємо, що після масованої атаки на Україну, яку РФ провела 2 січня, у прикордонних із нашою країною російськими областями стало на порядок тривожніше. Наприклад, Бєлгород був під обстрілом практично цілу добу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Таворово (Бєлгородська область) одна з ракет від ЗРК "Панцир" залетіла у будинок росіян, пробивши стелю.