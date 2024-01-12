Як росіянам все ще вдається проводити ротації: в ISW розповіли

Підрозділи РФ на більшості напрямків укомплектовані живою силою на 95%

Російські терористи все ще в змозі проводити ротації попри величезні втрати особового складу та жорстокі бої на низці напрямків. Це стає можливим, оскільки вони мають на території Східної України чисельну перевагу і на росіян зараз не тиснуть українські контрнаступальні операції, як влітку.

Про це пише ISW у своєму звіті за 11 січня. Аналітики відзначають, що російські терористи сконцентрували на сході майже всі свої боєздатні війська, що надалі дозволить їм проводити ротації на оперативному рівні.

В ГУР МО, зазначають експерти, заявили про 462 тисячі одиниць особового складу у складі російських терористичних військ в Україні – що складає увесь сухопутний компонент російських сил в регіоні. Більшість російських підрозділів укомплектовані на рівні 92%-95% від штатної чисельності, а розмір угруповання терористів дозволяє їм проводити ротації на всій лінії фронту.

На ротацію йдуть підрозділи терористів, які вибиті на 50%, або більше. Після доукомплектування їх повертають на фронт.

11 січня відомий російський алкоголік Дмитро Медведєв, який займає посаду заступника голови Ради безпеки Росії, заявив про нібито 500 000 голів, завербованих у російське військо у 2023 році. Вочевидь, він бреше, оскільки за оцінками ГУР МО, терористи можуть набирати на місяць близько 20 000 голів, чого вистачає виключно на закриття втрат.

"Очевидна здатність Росії генерувати сили зі швидкістю, яка дорівнює російським втратам, ймовірно, дає російським військам можливість поповнювати частини, які російське командування вивело з лінії фронту через деградацію, а потім повертати ці поповнені частини на фронт", – зазначається у звіті.

Однак на лівому березі Херсонщини терористи не перехопили ініціативу і ротації там, схоже за все, проводять тільки на тактичному рівні. Частини та підрозділи РФ на цьому напрямку повільно деградують через великі втрати.

З усім там, російські оперативні ротації на інших частинах фронту дещо пом'якшують деградацію атакуючих російських сил. Це може в майбутньому призвести до кульмінації російського наступу, оскільки головний чинник, який його гальмує – це нестача живої сили та боєздатних з'єднань. Втім, кілька наступальних операцій росіяни вести не в змозі, враховуючи їхню тактику – важкі піхотні атаки штурмовими групами майже без підтримки техніки.

"Якщо російське командування вирішить активізувати наступальні дії в Україні, російські військові також можуть зазнати втрат, які перевищуватимуть їхню здатність генерувати нові сили, що обмежить кількість особового складу, доступного для поповнення деградованих частин і з'єднань. Інтенсифікація російських наступальних дій призведе до перекидання більшої кількості підрозділів на лінію фронту і чинитиме тиск на кількість наявних сил, які можуть взяти на себе контроль над зоною відповідальності деградованого підрозділу, поки цей підрозділ перебуває на відпочинку та відновленні. Неясно, чи зможе нинішня російська криптомобілізаційна кампанія, яка значною мірою спирається на набір добровольців і примусову мобілізацію засуджених і мігрантів, забезпечити збільшення кількості особового складу, необхідного для проведення ротацій під час інтенсифікації російських наступальних зусиль", – резюмують аналітики.

Як раніше писав "Телеграф", російські окупанти можуть призупинити штурмові дії на лівому березі Херсонської області. Окупантів витісняють із цього напряму невідповідні погодні умови.

У війні, яку Росія розпочала проти України, окупанти втрачають не тільки людський ресурс у значній кількості, а й бойову техніку. В останніх атаках армія РФ почала втрачати чималу кількість танків.