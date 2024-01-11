Росіяни готуються штурмувати ще один напрямок на фронті: Сирський розповів подробиці

Основний ресурс окупантів для тиску — людський

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на східній лінії фронту. Також ворог планує поновити наступ на тих напрямках, де було умовне затишшя.

Йдеться про Сіверський напрямок — північ України. Про це пише командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Спостерігається підготовка до відновлення наступальних дій ворога на Сіверському напрямку. Для цього ворог переміщує підрозділи "шторм" та здійснює формування штурмових рот", — йдеться у повідомленні.

Сіверський напрямок на мапі Deep State

Він зазначає, що росіяни продовжують наступальні дії на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, проте українські воїни міцно тримають оборонні рубежі та завдають росіянам значних втрат.

Купʼянський напрямок. Окупанти не полишають спроб витіснити наші підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп’янська. Завдяки діям наших оборонців Росія зазнає значних втрат на полі бою. Попри це, армія РФ намагається наростити зусилля насамперед шляхом людського ресурсу.

Купʼянський напрямок на мапі Deep State

На Лиманському напрямку противник проводить наступальні дії з метою витіснити наші війська за річку Чорний Жеребець. Здійснює інтенсивні артилерійські обстріли. Крім того, переміщує з території російської федерації в цей район додаткові штурмові роти та проводить підготовку нових штурмових загонів у базових таборах. Також намагається проводити розмінування шляхів висування.

Лиманський напрямок на мапі Deep State

"Серебрянське лісництво продовжує залишатись одним із напрямків зосередження основних зусиль противника. На даному напрямку здійснюються безуспішні спроби атакувати наші позиції за підтримки бронетехніки в напрямках Діброва, Торське та Діброва, Ямпіль", — додає Сирський.

Бахмутський напрямок. В районі Бахмута окупанти докладають усіх зусиль для виходу на рубіж каналу Сіверський Донець – Донбас. З півночі Бахмута противник проводить штурмові дії у напрямку Богданівки, із залученням підрозділів "добровольчого корпусу". Намагається створити сприятливі умови для наступу на Часів Яр та відновити втрачене положення в районах каскаду озер східніше Кліщіївки та Курдюмівки, для чого залучає підрозділи повітряно-десантних військ та мотострілецькі частини зі складу північного флоту.

Бахмутський напрямок на мапі Deep State

"Незважаючи на широкомасштабні наступальні дії ворога наші воїни на всіх напрямках міцно тримають оборонні рубежі та завдають ворогу значних втрат. Всі необхідні рішення наші командири приймають вчасно, ставлячи за мету ефективне ураження живої сили противника та збереження життя наших воїнів", — резюмує командувач.

Раніше "Телеграф" писав, що попри численні спроби росіян просуватися біля Куп’янська, успіхів у них там немає. У чому безпосередньо переконалося військове керівництво України. Позиції українських військових на цьому напрямі відвідали головнокомандувач Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров та начальник Генштабу Сергій Шаптала.